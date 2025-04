Funerali Suor Paola, il discorso di Lotito: "Il tuo sorriso continuerà a guidarci…"

L’addio di Roma a una figura amata da tutti

Si celebrano oggi, alle 10:30 presso la Chiesa Gran Madre di Dio a Ponte Milvio, i funerali di Suor Paola, scomparsa martedì all’età di 77 anni dopo una lunga malattia. Figura carismatica e punto di riferimento per i più fragili, ha trascorso la vita nel servizio agli altri, unendo fede e impegno sociale. Appassionata sostenitrice della Lazio, è diventata simbolo di una tifoseria genuina e solidale, incarnando valori cristiani autentici. La camera ardente, allestita ieri in Campidoglio, ha accolto centinaia di persone: commosso il presidente Lotito, che l’ha ricordata come “un’amica e una sorella”, lodandone la generosità, la fede e la totale assenza di interessi personali.

Una comunità in lutto, dalla Lazio alle istituzioni

A renderle omaggio ieri e oggi, una folta rappresentanza del mondo Lazio, con dirigenti, tecnici e atleti delle squadre maschili e femminili. Tra i presenti Baroni, Marusic, Castellanos, Rovella, Pellegrini, insieme a Grassadonia, Castiello, Connolly, Le Bihan e Mancuso. Anche Cristina Mezzaroma, presidente della Fondazione Lazio, ha voluto ricordarla con parole piene di affetto, definendola “una guida spirituale e un’amica capace di scaldare i cuori”. Il Ministro dell’Interno Piantedosi ha sottolineato quanto siano necessarie figure come lei nella società di oggi. Le esequie saranno anticipate da un corteo funebre che passerà simbolicamente nei pressi dello Stadio Olimpico, a suggellare il forte legame tra Suor Paola e il mondo biancoceleste.

Il Corriere dello Sport

