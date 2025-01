Pairetto, dai complimenti di Rocchi al VAR in Serie B

La direzione arbitrale di Luca Pairetto nel derby della Capitale ha scaturito numerose polemiche, soprattutto da parte della sponda biancoceleste, per una gestione dei cartellini e dei momenti di tensione in campo considerata discutibile.

Un'interpretazione che non è stata valutata positivamente da molti osservatori e che sembra non essere sfuggita al designatore arbitrale.

Prima i complimenti di Rocchi, poi…

Nonostante i complimenti del designatore Gianluca Rocchi nel post-partita, che aveva dichiarato:

"Faccio i miei personali complimenti a Pairetto, perché ha sostituito un collega e preparare una gara così importante non è semplice. L’ha preparata al meglio, ha fatto una partita ottima in un contesto non semplice",

Pairetto non figura nelle designazioni per il prossimo turno di Serie A. Al contrario, il fischietto della sezione di Nichelino è stato dirottato in Serie B, dove sarà al VAR nella sfida tra Spezia e Juve Stabia.

Pairetto bocciato dopo il derby

Una scelta che suona come una bocciatura, o quantomeno una pausa di riflessione, dopo una prestazione definita negativa da diversi addetti ai lavori.