SERIE A | Lazio-Salernitana, le formazioni ufficiali

Manca poco al fischio d'inizio di Lazio-Salernitana, gara valida per la 32esima giornata di Serie A Tim.

Al via la 32esima giornata di Serie A Tim

All'Olimpico è tutto pronto per la sfida, le squadre stanno per scendere in campo per il consueto allenamento e i due tecnici hanno diramato le formazioni ufficiali.

Le formazioni di Tudor e Colantuono

LAZIO (3-4-2-1) - Mandas; Patric, Casale, Gila; Marusic, Vecino, Kamada, Lazzari; Felipe Anderson, Luis Alberto; Castellanos.

SALERNITANA (3-4-2-1) - Costil; Gyomber, Boateng, Pirola; Zanoli, Coulibaly, Maggiore, Bradaric; Tchaouna, Candreva; Ikwuemesi.