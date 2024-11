Lazio, record storico: 10 vittorie su 14 partite per Baroni

Marco Baroni ha stabilito un record sorprendente con la Lazio, conquistando 10 vittorie nelle prime 14 partite della stagione. Nessun altro allenatore era mai riuscito a ottenere così tanti successi al debutto sulla panchina della Lazio da quando, racconta Il Corriere della Sera, nel 1929, è stata istituita la Serie A con girone unico. Prima di Baroni, solo cinque allenatori erano arrivati a nove vittorie, ma nessuno aveva raggiunto la doppia cifra come lui.

Gli allenatori vicini al record: chi sono i predecessori di Baroni?

In passato, cinque allenatori erano riusciti a ottenere nove vittorie nelle prime 14 partite alla guida della Lazio. Tra questi:

1. Bernardini nel 1958: Conquistò la Coppa Italia, il primo trofeo della storia della Lazio.



2. Castagner nel 1980: Mantenne la squadra imbattuta nelle prime 14 partite, con cinque pareggi. Tuttavia, la Lazio giocava in Serie B, una condizione che potrebbe aver reso il traguardo più agevole.



3. Zeman nel 1994: Raggiunse lo stesso numero di vittorie in Serie A.



4. Eriksson nel 1997: Iniziò con nove successi la sua carriera alla Lazio, aprendo la strada a un ciclo di successi che avrebbe portato un campionato e ben sei coppe, facendolo diventare l'allenatore più vincente della storia biancoceleste.



5. Petkovic nel 2012: Anche lui riuscì a vincere nove partite su 14 al debutto.

Un record che risale a quasi un secolo fa: L’eccezione di József Löwy

Per trovare un debutto migliore di quello di Baroni, bisogna risalire agli albori del calcio italiano. Negli anni ‘20, quando il campionato era suddiviso in gironi e la Serie A non era ancora un torneo a girone unico, c'era un giovane allenatore-giocatore ungherese di nome József Löwy. Nel 1926-27, a soli vent’anni, Löwy condusse la Lazio in Prima Divisione (equivalente all'attuale Serie B) e la riportò nella massima serie, da cui era stata retrocessa a causa della riforma dei campionati.

Nel corso di quella stagione, Löwy compì 21 anni e contribuì in maniera decisiva ai successi della squadra. Il 14º incontro stagionale, una vittoria per 3-1 contro il Taranto, fu anche la 12ª vittoria della Lazio. Questo rimane un traguardo impressionante che solo ora, con Baroni, la Lazio si avvicina a sfiorare.

Con 10 vittorie nelle prime 14 partite, Marco Baroni ha scritto una nuova pagina di storia della Lazio, superando record che duravano da decenni e confermandosi come uno degli allenatori più promettenti della recente storia del club.