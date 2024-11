Lazio, il Dott. Rodia fa il punto sulla salute dei biancocelesti: tra ritorni in campo e gestione degli infortuni

Il medico della Lazio, Fabio Rodia, ha fornito un aggiornamento sulle condizioni fisiche della squadra ai microfoni di Lazio Style Channel:

Condizioni di Zaccagni

"Zaccagni ha affrontato una forma virale gastrointestinale che lo ha costretto a fermarsi per circa quattro o cinque giorni. Abbiamo dovuto lavorare per ristabilire il suo equilibrio fisico, perché una significativa perdita di liquidi aumenta il rischio di infortuni. Lo abbiamo quindi preservato per permettergli di tornare in campo al momento più adatto."

Situazione di Patric

"Per quanto riguarda Patric, non ci sono particolari problemi. Il suo stato fisico rientra nella normale gestione di chi gioca frequentemente, soprattutto quando si hanno partite ogni tre giorni. Anche in questo caso abbiamo deciso di adottare un approccio prudente."

Gestione Generale della Squadra

Rodia ha sottolineato l'importanza del lavoro di prevenzione per il recupero della squadra. "Siamo ormai abituati a gestire il recupero in modo ottimale, dato che la Lazio gioca regolarmente in Europa. È fondamentale evitare assenze e preservare i giocatori per garantire la continuità nelle competizioni."

