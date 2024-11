Lazio da record: i numeri

La Lazio continua la sua incredibile serie positiva contro il Cagliari in Serie A, rimanendo imbattuta negli ultimi diciannove incontri (sedici vittorie e tre pareggi). Questo risultato, come riportato dall'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, eguaglia il record storico della Lazio per il numero di partite consecutive senza sconfitta contro una singola avversaria in campionato, stabilito contro l’Inter tra il 1996 e il 2005.

Attacco potente

Nelle prime undici giornate di questa Serie A, la Lazio ha messo a segno 24 gol, un dato che è stato superato soltanto in una stagione nell’era dei tre punti a vittoria: i trentuno gol segnati nella stagione 2017/18. Un totale di ventiquattro reti era stato raggiunto anche nelle stagioni 1999/2000 e 2019/2020.

Gioventù in campo

Marco Baroni ha schierato una formazione della Lazio con un’età media di 26 anni e 220 giorni, l’undici titolare più giovane della squadra in questa stagione di Serie A. Questo dato evidenzia la scelta di puntare su una rosa giovane e dinamica.

