Il Messaggero | Lazio, il prezzo di Mandas è lievitato

Sbarcato la scorsa estate a Formello, grazie a Nenci (preparatore di Sarri) per appena 750mila euro, Mandas è esploso in Coppa Italia nel derby dello scorso 10 gennaio. Il suo prezzo oggi è lievitato. Ha giocato tutti i big match degli ultimi due mesi, è entrato nelle mire dell'universo City, e non solo.

Quanto guadagna Mandas della Lazio

Il suo agente italiano, Diego Tavano, spinge per blindarlo:

«Inizialmente la Lazio pensava di farlo tornare a Creta in prestito, poi Sarri decise di tenerlo. È un talento e va rivisto un contratto fatto abbastanza velocemente, da terzo. Ci sono anche interessamenti dall'estero, ma Lotito non si tirerà indietro sul rinnovo».

È in scadenza nel 2028, guadagna circa 200 mila euro, ma a breve ci sarà un incontro con la Lazio per definire anche il suo futuro. Christos ha bisogno di giocare, la sua crescita non può essere arrestata o imprigionata nel ruolo di dodicesimo.



Alberto Abbate Il Messaggero