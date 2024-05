Il Messaggero | Lazio, uno fra Mandas e Provedel è di troppo

La solitudine dei numeri primi non è più un dettaglio. Ora uno fra Mandas e Provedel è di troppo. Ingombrante per l'altro, nel presente e soprattutto nel futuro. Il greco da terzo a secondo, poi primo d'emergenza, forse non solo. Tudor è soddisfatto delle prestazioni di Christos, diventato titolare da Frosinone, nell'interregno Martusciello (a proposito, Ianni sarà il nuovo vice di Sarri), e mai più uscito nel nuovo ciclo. Da allora 8 presenze, sei gol subiti e quattro clean sheet, nel computo. Chissà se domenica il portierino lascerà i pali a Provedel, guarito ormai dall'infortunio rimediato contro l'Udinese lo scorso 11 marzo. Ivan si sta già allenando in gruppo dalla scorsa settimana, ma Tudor non ha sciolto con i preparatori il ballottaggio contro l'Empoli, è come se avesse ancora il dubbio. Il tecnico croato utilizza solo giocatori al 100% e premia sempre il merito.

Chi è il portiere titolare della Lazio?

Mandas si sta guadagnando la fiducia, oltretutto è entrato nel mirino della Nazionale greca, che potrebbe addirittura convocarlo contro la Germania il prossimo 7 giugno. Christos vuole rimanere in vetrina e magari anche la Lazio testarne fino in fondo l'affidabilità per il prossimo anno.



Alberto Abbate Il Messaggero