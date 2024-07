L'Inter si inserisce a sorpresa per un obiettivo biancoceleste: la situazione

Da diverse settimane l'Inter è alla ricerca di un nuovo difensore per completare la rosa messa a disposizione di Simone Inzaghi. Prima sono stati fatti dei tentativi per Hermoso, in uscita dall'Atletico Madrid, ma il ds Marotta starebbe sondando anche delle opzioni “low-cost” che conoscano meglio il campionato italiano: per questo, anche Ricardo Rodriguez, svincolato dopo l'esperienza al Torino, è entrato in orbita Beneamata.

Inter, nome a sorpresa per la difesa: è un obiettivo della Lazio

Nelle ultime ore però, si sarebbe aggiunto un nome a sorpresa: si tratterebbe di Juan Cabal, terzino sinistro e all'occorrenza centrale, in forza all'Hellas Verona. Il colombiano, nell'operazione che ha portato Noslin dal Verona alla Lazio, è stato vicinissimo a vestire biancoceleste, ma la trattativa ha subito una frenata quando ormai le cose sembravano fatte. Per lo stesso prezzo richiesto dal presidente degli scaligeri Setti, il diesse Fabiani starebbe chiudendo in queste ore per Nuno Tavares, terzino mancino di proprietà dell'Arsenal, per questo la trattativa per Cabal si sarebbe arenata.

Cabal-Inter: la situazione

L'Inter ha fiutato l'affare e, come riportato da Fabrizio Romano, avrebbe avanzato un sondaggio esplorativo per capire la fattibilità dell'operazione. L'Inter, aggiunge Romano, ha almeno altre 2 alternative pronte, ma il 23enne colombiano, reduce da una buona stagione in Serie A, si aggiunge alla lista dei preferiti di Beppe Marotta.

