Fabiani su Castellanos: buona notizia in casa Lazio

Fiato sospeso nelle ultime ore in casa Lazio. In particolare per le notizie che arrivavano dall'infermeria per lo sfortunato Castellanos. Appena rientrato dall'infortunio rimediato nella partita casalinga con il Napoli si è dovuta fermare di nuovo per una lesione muscolare, da li gli esami e le ipotesi sui tempi di recupero.

Oggi ci ha pensato il direttore sportivo Angelo Fabiani a chiarire la situazione dell'attaccante argentino. Dalle sue parole, rilasciate a Radio Radio filtra ottimismo e sicuramente la sosta nazionale è l'unico dettaglio positivo di questo periodo negativo in ambito infortuni per i capitolini.

Le parole di Fabiani su Castellanos

La premessa del direttore sportivo della Lazio è stata quella di bruciare un pò di tempi e recuperare Castellanos con anticipo. Detto ciò ha sconfessato anche un pò quella che era l'ipotesi dei tempi di recupero, ovvero 20 giorni. Ecco le sue parole:

Castellanos credo che ne avrà ancora per un pò, 10 o 15 giorni ma contiamo di recuperarlo prima.

Sorriso quindi nell'ambiente biancoceleste, considerando la sosta nazionale potrebbe saltare anche un sola partita, ovvero alla ripresa, quando la Lazio affronterà il Torino di Vanoli nella cornice dello stadio Olimpico di Roma.

Senza Taty è davvero dura

L'assenza di Castellanos ha fatto emergere i problemi che la Lazio ha nel ruolo di prima punta, rendendo di conseguenza la pedina argentina un tassello fondamentale. Nel ruolo di attaccante si è aperto un solo casting che mai ha convinto Baroni, tutti coloro che sono stati impiegati al posto di Castellanos hanno raccolto bocciature su bocciature. I nomi li sappiamo, da Noslin a Dia per chiudere con Tchaouna, l'ultima scelta quasi disperata da parte dell'allenatore biancoceleste. Conclusione finale: il Taty è insostituibile e diventa probabilmente l'unico giocatore di cui la Lazio non può privarsi, senza di lui è notte fonda nei meccanismi di squadra.