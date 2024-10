Rocchi: "Como una bella realtà, Tavares come Kolarov?… "

Giorno di vigilia per i giocatori biancocelesti che domani sera alle 20.45 affronteranno il Como di Cesc Fabregas. Trasferta insidiosa per gli uomini di Marco Baroni chiamati a tre sfide di campionato in poco più di una settimana infatti lunedì sarà il turno del Cagliari ospitato allo Stadio Olimpico.

Per parlare della sfida tra lariani e capitolini ma non solo, nel giorno della sua centesima rete in maglia biancoceleste (accadeva il 30 ottobre del 2011 contro il Cagliari) Tommaso Rocchi è intervenuto a Radio Laziale

