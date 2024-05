Il Messaggero | Kamada e la Lazio: l'accordo è fatto

Secondo quanto riporta il Messaggero, ogni dubbio sul futuro di Kamada è stato risolto ieri sera. Lotito e Fabiani hanno accolto a Formello Roberto Tukada, che guida l'entourage del calciatore giapponese. Le due parti hanno trovato un accordo, regalando così a Tudor il suo calciatore più utilizzato almeno fino all'anno prossimo. Kamada andrà a guadagnare tre milioni di euro, diventando così il secondo calciatore più pagato della rosa della Lazio.

Depositphotos

La rinascita di Kamada

Con Sarri non ha avuto lo spazio che si aspettava, anche se con l'ex tecnico fu amore a prima vista. Dopo cinque partite da titolare ha iniziato una lunga trafila di panchine ed è tornato in campo dal 1' minuto solo in altre sette occasioni in tutte le competizioni. Prima delle dimissioni del tecnico, sembrava certo che il futuro di Kamada sarebbe stato lontano da Roma. Con Tudor le cose sono cambiate e non ha praticamente lasciato più il campo. Che giochi da mediano o trequartista, è diventato un jolly nel 3-4-2-1. Una stima mai nascosta quella di Tudor nei confronti del giapponese, che lo ha descritto come “una macchina, non sbaglia niente”.

L'incontro con Luis Alberto

Dopo Kamada, oggi sarà il turno di Luis Alberto, ad un passo dall'Al-Duhail. Dopodiché si comincerà a guardare al mercato in entrata perché oltre a Felipe Anderson e, appunto, Luis Alberto, andrà via anche Pedro e Isaksen non convince.