Il Messaggero | Tudor vuole un'altra punta: piace Dia, ma c'è la Premier

Il piano della Lazio per il prossimo anno è quello di avere un'altra punta. Si è appena chiusa una stagione in cui le difficoltà del reparto avanzato sono state evidenti: 60 gol in 51 partite, di cui solo 17 arrivati dalle punte centrali. L'unico della rosa ad arrivare in doppia cifra (11) è stato Immobile, con 5 centri su calcio di rigore. Castellanos ha fatto peggio, sole 6 reti, tutte su azione, di cui due doppiette.

Castellanos, Immobile e Rovella

Tudor chiede un'altra punta

Come riporta il Messaggero, nonostante numeri più bassi, sia per l'età (26 a ottobre) che per l'investimento della scorsa stagione (15 milioni più 4 di bonus), Tudor avrebbe scelto Taty come vice. Per Immobile la situazione è differente per via degli anni (34) e per l'ingaggio. Il tecnico croato vorrebbe farlo restare, ma a patto che sia trovata un'altra punta. Fabiani e Lotito sono dell'idea che Immobile non abbia problemi a fare la riserva, ma cinque milioni di stipendio per stare in panchina sono troppi ed ecco perché si rimane in attesa di offerte dall'Arabia. Con almeno 10 milioni il capitano potrà partire.

L'offerta per Dia

Sempre su 10 milioni di euro sta spingendo l'entourage di Dia. Il senegalese è il prescelto per diventare la nuova punta titolare della Lazio, ma le tentazioni della Premier rimangono l'ostacolo principale per l'attaccante della Salernitana.