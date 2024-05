ESCLUSIVA | Giuffredi, ag. Di Lorenzo: "A prescindere da Conte il ciclo a Napoli è finito…"

Con la stagione ormai conclusa per la maggior parte delle squadre a farla da padrone per i prossimi mesi sarà il calciomercato che sta già entrando nel vivo fin da subito. Tra il valzer delle panchine e addii annunciati qualcosa si sta già muovendo e si preannunciano mesi infuocati per le squadre di Serie A.

Osservano con particolare attenzione gli sviluppi del calciomercato i tifosi partenopei pronti oramai ad abbracciare il nuovo allenatore Antonio Conte con l'operazione ormai ai dettagli e con la fumata bianca che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. De Laurentis dopo una stagione senza dubbio insoddisfacente si assicura così uno dei migliori allenatori disponibili su piazza con la speranza di riportare il Napoli nelle posizioni che gli competono.

Di Lorenzo ed il Napoli

Un'altra situazione delicata da monitorare in casa Napoli è quella riguardante il capitano degli azzurri, Giovanni Di Lorenzo, il quale sarebbe ormai con le valigie in mano con il suo futuro lontano da Napoli.

Intervenuto in esclusiva a Football Crazy, programma televisivo in onda ogni martedì alle 21:00 condotto dalla nostra direttrice Elisa Di Iorio su T9; l'agente di Di Lorenzo, Mario Giuffredi, ha fatto chiarezza sulla posizione del suo assistito svelando quale sarà il futuro del calciatore

Le parole dell'agente di Di Lorenzo, Mario Giuffredi: