Stadio Flaminio, Nervi: "Vi spiego il progetto. Ostacoli? Non mi viene in mente nulla…"

Venerdì mattina il Presidente Claudio Lotito è stato ricevuto in Campidoglio dal Sindaco di Roma e dagli assessori preposti per tutta la documentazione necessaria per lo Stadio Flaminio.

Per parlare del Progetto della Lazio per il Flaminio e dell'incontro avvenuto con il Comune di Roma è intervenuto a Radio Laziale, Pierlugi Nervi, architetto e uno dei collaboratori del Patron biancocelesti nella ristrutturazione dell'impianto.

