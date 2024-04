CdS | Occasione Simeone, Sissoko si svincola. Tutti i nomi

L'arrivo di Tudor ha fatto sorgere alcuni interrogativi circa il modulo, ma se parlare di mercato era presto dopo le prime tre gare, che hanno visto delle difficoltà non trascurabili, ora non lo è più. Ecco che Tudor pensa a finire al meglio la stagione attuale continuando a trasmettere il suo credo, ma inizia a anche a pensare a quale giocatore potrebbe fare al caso suo.

Simeone per l'attacco

Per l'attacco si è pensato a Simeone: il manager Moggi ne ha parlato a marzo con i biancocelesti e la destinazione è gradita. Lo scoglio potrebbe essere legato al Napoli e al prezzo che fisserà De Laurentiis. L'attaccante era esploso a Verona proprio con Tudor. Un altro giocatore di cui si è parlato è Ioannidis, classe 2000 del Panathinaikos.

Idee a centrocampo



A centrocampo Tudor ha provato Felipe Anderson e Zaccagni, entrambi vicini alla scadenza del contratto. Al Marsiglia aveva, in quelle posizioni, Clauss e Nuno Tavares. Il secondo è in uscita dall'Arsenal. Potrebbe essere una vera e propria occasione. Fisicità la potrebbe invece garantire Ibrahima Sissoko di cui si è parlato. E' in scadenza a giugno. Su di lui ci sono anche Bologna e Fiorentina. Altri nomi che si sono fatti sono quelli di Thorstvedt e Frendrup, centrocampisti di Sassuolo e Genoa. Ogni idea prenderà corpo anche in base al budget che stanzierà Claudio Lotito.

