CdS | La spinta dei tifosi per la volata Europa: previsti oltre 2000 biancocelesti a Monza

Le tre vittorie consecutive contro Salernitana, Genoa e Verona hanno rimesso la Lazio in piena zona Europa. Attualmente la Lazio sarebbe in Europa League, con un minuscolo spiraglio che tiene viva la probabilità di andare in Champions. Sabato sera sfiderà il Monza in trasferta e, come al solito in questa stagione, saranno tanti i tifosi biancocelesti che seguiranno la squadra lontano da casa.

Depositphotos

Gli incastri per la Champions

Ieri è partita la vendita dei biglietti di Monza-Lazio e, come riporta il Corriere dello Sport, sul sito dei padroni di casa c'erano code virtuali di oltre 45 minuti. Nel primo giorno a disposizione sono stati staccati ad ora 800 biglietti su 2000 disponibili. C'è da tifare la Lazio, ma c'è anche da “tifare” per i risultati dell'Atalanta: i nerazzurri attualmente sono sesti con una gara da recuperare. Se la Dea si piazzasse tra le prime cinque e vincesse l'Europa League, si aggiungerebbe uno slot per la Champions. Si tratta di una serie di incastri complicata, ma almeno lascia vivo un barlume di speranza che sembrava ormai spento.

Le iniziative per il cinquantesimo anniversario dello Scudetto

Un eventuale successo a Monza caricherebbe ancor di più i tifosi e il clima in vista della sfida contro l'Empoli del 12 maggio alle 12.30. In quel giorno esatto cadrà il cinquantesimo anniversario del primo Scudetto e per l'occasione saranno organizzate iniziative all'interno dello stadio con la presenza degli eroi del 1974 e la maglia speciale che sarà indossata durante la partita. In un solo weekend sono state acquistate oltre 3000 magliette e il numero è destinato a crescere.