Udinese, Ekkelenkamp: "Pronti ad affrontare la Lazio, vogliamo i tre punti"

Il nuovo acquisto dell'Udinese, Jurgen Ekkelenkamp, ha rilasciato un'intervista a TuttoUdinese.it, in cui ha parlato della prossima partita contro la Lazio al Bluenergy Stadium.

"Ora la Lazio? Siamo pronti, vogliamo fare una grande partita e regalare i primi tre punti ai nostri tifosi. La prima partita in casa è sempre speciale, sappiamo di affrontare un avversario davvero tosto ma allo stesso tempo siamo convinti delle nostre capacità. Con Runjaic stiamo lavorando tanto, il mister ha delle idee di gioco chiare. Ci serve un po' di tempo per entrare in sintonia, visto che la squadra è stata rinnovata ma sono certo che possiamo fare bene".