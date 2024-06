Il Messaggero | Lazio, è stato offerto un figlio d'arte: Fabiani ci pensa in vista della politica di svecchiamento della rosa

A proposito di Monza, spunta un nuovo nome che fa parte della categoria dei giovani di talento tanto cara a Fabiani in vista della politica di svecchiamento della rosa. È stato offerto Daniel Maldini, che nei sei mesi di prestito passati in Brianza dopo Empoli si è messo in mostra con 4 gol e 1 assist in 11 presenze stregando Palladino: «Ha un cognome pesante, ma ha un grandissimo talento». Per il Milan il classe 2001 in scadenza nel 2025 può cercarsi una nuova sistemazione. Piace a Fiorentina e Torino, e pure la Lazio lo considera un investimento interessante al di sotto degli 8 milioni.

Lazio, momento di stallo per Dele-Bashiru

Un po' come Dele-Bashiru. Sebbene dei momenti di stallo, ad oggi la trattativa per il nigeriano dell'Hatayspor è quella più concreta, con Fabiani che ne ha già parlato più volte con gli agenti e sta provando a chiudere a 5 milioni nonostante la clausola per i club al di fuori della Turchia sia di 7.

Lazio, i nomi sul taccuino di Fabiani

Altro che gli oltre 20 che chiede già il Genk per il talentuoso ventenne El Khannouss, mentre per il 19enne Cristo Muñoz basterebbero le commissioni visto che si libererà dal Barcellona B, anche se Lecce e Almeria sono in agguato su di lui. Sempre in Spagna, come terzino sinistro piace il giovanissimo Obrador del Real Castiglia, ma le candidature di Cabal (magari in un pacchetto unico con Noslin, ma la Lazio valuta anche Bazdar nell'affare Stengs) e Doig sono maggiormente prioritarie.

Valerio Marcangeli Il Messaggero