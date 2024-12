Il dialogo del Var su Parma-Lazio: i retroscena del gol annullato a Rovella

Durante la trasmissione Open Var su DAZN è stato trasmesso il dialogo tra l'arbitro Luca Zufferli e il Var Luigi Paterna riguardo al gol annullato a Rovella durante Parma-Lazio. Ecco come si è sviluppata la conversazione.

"Ok, sto revisionando. Aspettiamo di vedere l'intera azione. Rovella segna? Bene, ripartiamo analizzando tutta l'APP, dall'inizio. Qui c’è un contatto che ho già controllato, ed è un fallo evidente. Non serve che te lo mostri, Davide (Massa). Procedo oltre per verificare se ci sono altri episodi nell'APP. Questo contatto successivo non rappresenta un chiaro spossessamento. La palla non viene toccata da nessun giocatore del Parma prima del tiro e del gol. Mandiamo l’azione in revisione. Luca, ti consiglio un on field review per un possibile fallo nell'APP. Ti mostro prima il contatto, poi l’azione completa fino alla conclusione. Rimani lì."