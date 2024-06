Sinner e Musetti stupiscono, in Finale rispettivamente ad Halle e al Queen’s

Pomeriggio da ricordare per il tennis italiano, che ultimamente sta facendo parlare molto bene di sé grazie ai risultati fantastici dei nostri ragazzi. Prima Musetti e poi Sinner si sono regalati le finali dell’ATP500 del Queen’s (il torneo della regina) e l’ATP500 tedesco di Halle.



ATP500 HALLE: Sinner-Zhang (6-4, 7-6)

L’altoatesino nel suo primo torneo da Numero 1 al mondo non tradisce le aspettative e i favori del pronostico battendo in due set il cinese Zhang (6-4, 7-6). Per lui sarà la prima finale sull’erba in carriera che disputerà contro il suo amico e compagno di doppio Hubert Hurkacz. Sinner dà seguito così ad una stagione mostruosamente fantastica infatti in tutti i tornei in cui ha giocato è sempre arrivato ALMENO in Semifinale.

Fraioli

ATP500 QUEEN'S: Musetti-Thompson (6-3, 3-6, 6-3)

Lorenzo Musetti dopo ottime risposte avute anche la scorsa settimana sui campi d’erba, superficie per lui non usuale, ha tirato fuori gli artigli ed ha conquistato una prestigiosissima finale sui campi inglesi (il torneo l’anno scorso lo vinse Alcaraz e per due volte consecutive nel 2021 e 2022 Matteo Berrettini). Nella semifinale di oggi pomeriggio contro Thompson, Musetti è riuscito a venire a capo della partita dopo una battaglia finita al terzo set. Il classe 2002 di Carrara ha vinto per 6-3, 3-6, 6-3. La finale è in programma domani contro il vincente tra Tommy Paul e Korda

Non resta che attendere domani per scoprire se questi fantastici ragazzi coroneranno una settimana magica.