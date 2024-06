Euro2024 | 1-1 tra Repubblica Ceca e Georgia: a Mikautadze risponde Schick

Partita divertente al Volksparkstadion di Amburgo tra Georgia e Repubblica Ceca: il match termina 1-1 con gol di Mikautadze dal dischetto nel primo tempo e pareggio dell'ex Roma Patrick Schick nella ripresa.

Depositphotos

La partita

Partono forti i cechi, che spingono tanto fino al gol di Hložek al 25': l'attaccante del Leverkusen si fa trovare pronto dopo un rimpallo favorevole, ma la palla tocca il braccio e il VAR annulla la rete. La partita a quel punto diventa più equilibrata: Kvara e compagni salgono in cattedra e iniziano a creare qualche scompiglio nell'area avversaria. Al 46', dopo che i georgiani si sono resi pericolosi in diverse occasioni, viene concesso un calcio di rigore a loro favore per il tocco di mano di Hranac in area: Mikautadze trasforma e porta in vantaggio la Georgia.

Il secondo tempo è dominato dalla Repubblica Ceca, che attacca con tantissimi uomini e costringe il portiere Mamardashvili a innumerevoli miracoli: non a caso a fine partita risulterà essere il migliore in campo. Al 59' cade il muro georgiano: Schick, con un guizzo fortunoso sugli sviluppi di un calcio d'angolo, riesce a ribadire la palla in rete e fa 1-1. A quel punto diventa un assedio continuo dei cechi che continuano a creare occasioni senza riuscire a bucare il portiere. Tuttavia, a 10 secondi dal fischio finale l'occasione per chiudere la partita ce l'ha la Georgia: dopo un calcio d'angolo avversario, Lobjanidze spreca un contropiede clamoroso tre contro uno, spedendo, da pochi passi a tu per tu con il portiere, il pallone sopra la traversa.

La situazione nel gruppo F

Tanti rimpianti da ambo le parti, ma alla fine regna l'equilibrio tra Georgia e Repubblica Ceca e termina 1-1. Con questo risultato entrambe le compagini salgono a 1 punto, lasciando aperte le sorti del gruppo F. Le altre due squadre, Turchia e Portogallo, sono entrambe a quota 3 e alle 18:00 sono pronte a sfidarsi.