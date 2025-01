Lazio-Como, svelate le nuove inizative all'Olimpico

Alle 20:45 di questa sera, all'Olimpico, Lazio e Como si affronteranno per la ventesima giornata di Serie A. Oltre alla celebrazione dei 125 anni del club, saranno riproposte due iniziative speciali: "Share the good" e la "Quiet Room". La società ha ricordato queste attività attraverso una comunicazione ufficiale diffusa sui suoi canali.

SHARE THE GOOD

Come in tutte le gare interne, volontari delle Associazioni Alimentare di Roma, Banco Alimentare del Lazio, Croce Rossa Roma Capitale e la Comunità di Sant’Egidio e volontari della Fondazione Lazio saranno presenti nei tre punti dello stadio (via dei Gladiatori - Obelisco - Via Nigra) per accogliere i tifosi che vorranno donare alimenti a favore delle persone meno abbienti. Il progetto è patrocinato dall’Assessorato alle politiche sociali di Roma.

QUIET ROOM

Sarà presente un gruppo di 20 ragazzi dell’Associazione Zucchero Filato APS con spettro autistico di secondo grado (grave) con i rispettivi accompagnatori. Così come in precedenza, anche in questa occasione saranno ospitati nella QUIET ROOM dello stadio.