Lazio-Como: sfida inedita con uno sguardo ai numeri

Un confronto raro nella storia recente

Archiviato il derby, la Lazio si prepara ad affrontare il Como questa sera, 10 gennaio, all’Olimpico per la ventesima giornata di Serie A. Gli incontri tra le due squadre sono stati pochi: come sottolinea il Corriere dello Sport, nel nuovo secolo Lazio e Como si sono sfidate solo tre volte, con i biancocelesti vittoriosi in tutte le occasioni. Tuttavia, considerando l’intera storia delle sfide tra i due club, i capitolini non sono mai riusciti a battere i lariani per quattro volte consecutive. Guardando alle gare casalinghe, la Lazio ha un buon bilancio con 6 vittorie su 8 partite disputate (1 pareggio e 1 sconfitta), ma deve evitare il rischio di una nuova serie senza successi, come quella registrata tra gennaio e marzo 2024 con Sarri in panchina.

Punti deboli e opportunità da sfruttare

Per ottenere il risultato pieno, la Lazio dovrà prestare particolare attenzione ai primi 15 minuti di gioco, un momento in cui ha mostrato fragilità difensive. Sono infatti 7 i gol subiti in questo parziale, un dato superato solo dal Verona con 8 reti incassate. Tuttavia, il Como non si è dimostrato particolarmente incisivo in avvio di gara, avendo realizzato solo una rete nello stesso intervallo temporale. Questa debolezza degli avversari potrebbe rappresentare un’occasione per i biancocelesti di imporre il proprio gioco fin dai primi minuti e proseguire il cammino in campionato con una vittoria importante.