Arianna Mihajlovic su Instagram: "Grazie laziali che ricordate sempre Sinisa, vi amo..."

La contestazione i cori in onore di Sinisa

Dal riscaldamento fino al post-partita, la Curva Nord ha organizzato una feroce contestazione verso tutti, nessuno escluso: giocatori, società ed allenatore. Poco prima della partita in Curva Nord è stato mostrato uno striscione con scritto: “Non siete degni d'indossare la nostra maglia!”. Poco dopo sono stati alzati dei cartoncini con tutti i numeri dei calciatori scesi in campo al derby ed uno con la scritta “DS” in riferimento al Direttore Sportivo. Gli striscioni sono rimasti esposti per tutto il primo tempo, ma la contestazione non si è placata nel secondo tempo dove i cori contro squadra e società sono continuati.

Durante la contestazione sono stati tanti i cori in onore delle leggende della storia biancoceleste da Sergio Cragnotti a Paul Gascoigne passando per Fiorini e Sinisa Mihajlovic.

Il messaggio Instagram di Arianna Mihajlovic

Proprio la moglie del grande Sinisa Mihajlovic, Arianna, sul proprio profilo Instagram ha voluto ringraziare tutti i laziali per non perdere occasione di ricordare sempre il campione serbo:

Grazie alla tifoseria della Lazio che non manca occasione di ricordare Sinisa ! Vi amo. Sono felice che abbia lasciato un segno così importante nel cuore di tutti voi.