Dele-Bashiru ottima la prima: i dati della sua prestazione all'esordio

Buona la prima per gli uomini di Marco Baroni che regolano il Venezia tra le mura dello Stadio Olimpico di Roma 3-1. Nonostante lo spavento iniziale con il gol di Andersen, la Lazio non si scompone e continua a far la sua partita riuscendo a ribaltarla egregiamente. Chi più chi meno ieri tutto l'organico ha fatto la sua parte ma, oltre all'MVP Taty Castellanos, ha attirato molto la prestazione di Dele-Bashiru, su di lui c'era davvero molta curiosità e contro il Venezia ha già mostrato alcune delle sue qualità.

La prestazione di Dele-Bashiru contro il Venezia

Come si evince dal match report pubblicato sui canali ufficiali della Lega Serie A, Dele-Bashiru ha messo in campo davvero una buona prestazione nel complesso facendo registrare buoni numeri ed essendo addirittura leader in due voci delle statistiche.

Come ha detto ieri Baroni in conferenza stampa, ci sarà ancora molto da lavorare sul ragazzo e probabilmente arriveranno delle giornate negative, ma ieri aveva tutti gli occhi puntati su di sé ed ha risposto egregiamente. Il calciatore nigeriano è rimasto in campo dal primo all'ultimo minuto e nei 96' di gara ha fatto registrare 58 palloni giocati. Nel corso della sua gara ha effettuato un passaggio chiave e 43 passaggi totali con una percentuale di passaggi riusciti/tentati del 96%, è leader in questa voce statistica a pari merito con Rovella. Ha poi giocato in avanti con successo 21 palloni, ma soprattutto ha effettuato 11 recuperi, primo per distacco fra tutte e due le squadre per sfere recuperate. Ha condito il tutto anche con 2 dribbling, meglio di lui solo Rovella, e 1 occasione da gol creata.

Ripetiamo che ovviamente è ancora presto per giudicarlo: c'era molta curiosità e diffidenza su di lui, ma l'ha ripagata strappando grandi applausi dai 40.000 dell'Olimpico.

Il riepilogo delle statistiche

Palloni giocati: 58

Passaggi chiave: 1

%passaggi riusciti: 96%

Palloni giocati in avanti riusciti: 21

Recuperi: 11

Dribbling: 2