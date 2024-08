Calciomercato Lazio - Cherki messo fuori rosa dal Lione

Ieri sera i padroni di casa, grazie ad una buona prova di carattere e qualità, hanno battuto il Venezia 3-1. Andersen ha segnato il primo gol della partita al 3' minuto. I biancocelesti, trascinati da Castellanos riescono subito a pareggiare, al 44' grazie alla rete di Mattia Zaccagni la Lazio riesce a ribaltare il risultato. E' soddisfatto Marco Baroni al termine della gara per l'ottima prestazione della squadra e dei nuovi acquisti biancocelesti ma, il mercato non è ancora concluso. Nella capitale si parla di uno dei talenti più promettenti del Lione, Rayan Cherki. Il giocatore, classe 2003, è al centro dell'attenzione nel mercato estivo dei trasferimenti. Il franco-algerino ha ancora un contratto col club francese fino al giugno 2025.

Cherki nel mirino della Lazio

Come annunciato dal D.S. del Lione, da parte della società francese, c'è l'intenzione di lasciar partire il giovane fantasista. Secondo quanto riportato da L'Equipe, il calciatore potrebbe non scendere più in campo con la sua squadra e non si allenerà con il gruppo. Spunta l'interesse del club capitolino che è ancora alla ricerca di un ultimo colpo.

Oltre la Serie A c'è anche la Premier League

La Lazio non è il solo club ad essere interessato al giovane calciatore classe 2003. Cherki grazie alle sue qualità tecniche ha suscitato interesse anche in Premier League (il Crystal Palace e il Fulham).

L'ultima stagione di Ryan Cherki

Sono 39 le partite giocate da Ryan Cherki nella scorsa stagione; per lui 33 presenze nel campionato francese (Ligue1) con un gol e sei assist. Ha mostrato le sue qualità anche nella Coupe de France, disputando sei partite facendo tre gol e nove assist.