FORMELLO - Isaksen stringe i denti, dietro tocca a Casale. Convocazione per Vecino e Zaccagni

I tre punti contro il Torino hanno restituito alla Lazio una classifica che può ancora far sognare, l’opera però non deve interrompersi adesso con lo scontro diretto contro la Fiorentina. Maurizio Sarri può tornare a sorridere con l’emergenza a centrocampo che sta rientrando visto il ritorno di Matias Vecino fra i convocati. L’uruguagio ha smaltito il fastidio muscolare e si è allenato regolarmente con i compagni così come Mattia Zaccagni, entrambi partiranno quindi dalla panchina. L’attacco non vedrà cambiamenti nonostante Isaksen non sia al 100%, ieri il danese ha saltato l’allenamento e oggi pomeriggio si è unito ai compagni durante le prove tattiche. Il tecnico gli chiede uno sforzo così come sono previsti straordinari per Felipe Anderson, al centro tocca ancora a Ciro Immobile. La nuova gestione del capitano biancoceleste comporta un impiego massimo di sessanta minuti in ogni gara, salvo deroghe eccezionali, con Castellanos pronto a subentrare. Confermato anche il centrocampo con Danilo Cataldi in cabina di regia con Guendouzi e Luis Alberto ai lati. In difesa mancherà Gila per squalifica mentre Patric è ai box, toccherà a Casale affiancare Romagnoli al centro davanti Provedel. L’ex Verona non si è allenato ma non è in dubbio per domani, stessa sorte anche per Marusic la cui fascia dipenderà dall’ultimo dubbio: Hysaj è in vantaggio su Lazzari. Attenzione ai cartellini gialli in vista dell’impegno contro il Milan per la 27a giornata di Serie A, in diffida c’è Luca Pellegrini.

PROBABILI FORMAZIONI:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson. All.: Maurizio Sarri.

A disposizione: Mandas, Sepe; Lazzari, Ruggeri, Pellegrini; Kamada; Andre Anderson, Vecino, Pedro, Castellanos, Sana Fernandes, Zaccagni.

Squalificati: Gila

Indisponibili: Patric, Rovella

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano, Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi, Arthur, Duncan, Ikonè, Beltran, Nico Gonzalez, Belotti. All.: Vincenzo Italiano.

A disposizione: Martinelli, Vannucchi, Comuzzo, Parisi, Ranieri, Barak, Faraoni, Mandragora, Bonaventura, Sottil, Maxime Lopez, Infantino, Nzola.

Squalificati: -

Indisponibili: Christensen, Kouamè

ARBITRO: Marco Guida della sezione di Torre Annunziata

Assistenti: Daniele Bindoni – Alberto Tegoni

IV uomo: Daniele Perenzoni della sezione di Rovereto

VAR: Massimiliano Irrati

AVAR: Valerio Marini