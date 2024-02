Rovella:"Giocare nella Lazio è un emozione che non so spiegare"

Oggi Rovella era ospite della quarta tappa del Panini tour 2024 a Roma in piazza Porta San Giovanni. Durante l'evento ha parlato così riguardo la sua esperienza nella capitale in maglia biancoceleste:

Comunque sono un giovane ma il calore che ho ricevuto qua a Roma dai tifosi della Lazio è stato incredibile, come ho detto anche un'altra volta, sento un trasporto speciale qua quando entro all’Olimpico e gioco con la maglia della Lazio mi sento come se giocassi qua da quando sono bambino quindi è una cosa speciale che non so spiegare.