Lazio-Como Women, Fedeli: "Sarà una partita complicata, il Como è una buona squadra"

È stata una stagione complicata per la Lazio Women, infatti, in seguito a 7 vittorie, 5 pareggi e ben 8 sconfitte, la squadra si ritrova a combattere ai play-off contro il Como, il Sassuolo, il Napoli e la Sampdoria per tentare di salvarsi dalla retrocessione in Serie B. Dopo il trionfo contro il Napoli e la Sampdoria, la rosa biancoceleste dovrà riscendere in campo domani 16 marzo alle ore 12:30 contro il Como Women. In vista della partita, il vice allenatore Gianmarco Fedeli si è espresso ai microfoni di Lazio Style Channel.

Lazio - Depositphotos

N a Lazio Style Channel

Sulla vittoria contro il Napoli

Partendo dal Napoli, è stata una partita importante in un campo difficile, si giocava tanto, c'è stato un cambio di allenatore quindi non era una partita semplice. Siamo molto soddisfatti di come abbiamo affrontato la partita e dobbiamo continuare da questa striscia positiva che ci vede nell'ultimo mese e mezzo, due mesi. Manca un punto, la matematica ancora non cede la salvezza quindi noi dobbiamo continuare a spingere perchè non ci dobbiamo fermare alla salvezza ma dobbiamo continuare in questo percorso e a lottare domenica su domenica.

Sull'incontro Lazio-Como Women

Sarà una partita complicata, il Como è una buona squadra, molto fisica, che sa quello che vuole, molto diretta e noi, al di là dei moduli, l'importante è quelli che sono i nostri principi che cerchiamo di mettere in campo domenica su domenica, quindi chi sarà più pronta scenderà in campo e il nostro spartito sarà sempre quello.

Sul percorso della Lazio Women

Noi dobbiamo continuare questo percorso, la società è molto vigile sul nostro percorso, è molto ambiziosa, quindi dobbiamo continuare su questa striscia, allenandoci sempre in maniera ottimale, come stiamo facendo, e cerchiamo di mettere ogni domenica tutto in campo per poi, a fine campionato, vediamo quello che abbiamo raccolto.

Riguardo la società