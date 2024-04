Il giorno dopo la sconfitta in Coppa Italia a Torino contro la Juventus (2-0), la Lazio si ritrova all’indomani e si lecca le ferite per cercare di arrivare al meglio al derby di sabato 6 aprile contro la Roma. Il mister biancoceleste Igor Tudor rischia di avere diversi giocatori fuori per infortunio.

Le parole del dott. Rodia sull'infortunio di Lazzari

A fine match, ieri sera, il medico del club, Fabio Rodia, ha rivelato l’entità dell’infortunio del difensore Manuel Lazzari:

“Ha una lesione di basso grado sul gemello laterale del polpaccio sinistro. Ha già iniziato le cure del caso, nei prossimi giorni ripeteremo gli esami strumentali per quantificare il ritorno in campo“.

Tempi di recupero di Lazzari

Rodia non fa accenno sui tempi di recupero, ma per Lazzari si pensa ad uno stop di almeno 15-20 giorni. Il difensore quindi salta per certo la sfida di sabato nel derby contro la Roma ed è in dubbio anche per sfida della 33° di Serie A contro la Salernitana. Dita incrociate per riaverlo a disposizione per la settimana successiva (19 aprile) nel match contro il Genoa.