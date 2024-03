Il Messaggero | I terzini sotto esame: Sarri chiede un'altra spinta, il club studia le alternative

Le ali non brillano più, ma i terzini fanno anche peggio. I numeri parlano e dicono che l'allarme terzini è evidente, dal momento che da loro sono partiti solo tre assist e una rete in 38 partite stagionali. L'unico gol risale al 7 gennaio, quando Pellegrini segnò su punizione contro l'Udinese. L'ex Juve non ha mai trovato continuità, ma nonostante sia il terzino impiegato di meno è quello che ha influito di più insieme a Lazzari. Quest'ultimo ha all'attivo 2 assist, sembrava aver trovato lo sprint fra ottobre e dicembre, ma dal 2024 è tornato ad alternarsi con Hysaj. L'albanese, però, è finito nel tabellino solo per due ammonizioni. Peggio di lui solo Marusic, punto fermo per Sarri, ma artefice di diversi errori che hanno portato a gol degli avversari. A sua discolpa va sottolineato che è il calciatore più utilizzato in rosa (2945 minuti) e viene schierato quasi sempre sulla fascia che non gli appartiene (la sinistra), ma siamo a marzo e non ha mai segnato o piazzato assist vincenti.

Due di loro non saranno presenti con l'Udinese per squalifica (Marusic e Pellegrini), ma Sarri chiederà a tutti e quattro uno sforzo maggiore, poi però sarà la società a decidere. I più vicini alla permanenza ad ora sono Pellegrini (prestito biennale con riscatto obbligatorio) e Lazzari (contratto fino al 2027). Hysaj e Marusic sono sotto contratto fino al 2025 e potrebbero partire in estate per evitare di arrivare in scadenza con ingaggi alti. Il club aspetta offerte dall'Arabia per monetizzare e finanziare l'acquisto dei sostituti, senza dimenticare che è già stato bloccato Valeri.

Il Messaggero