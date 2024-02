Pradè: "Bravi a reagire al gol di Luis Alberto, Sarri grande allenatore..."

Il Direttore sportivo dell'ACF Fiorentina, Daniele Pradè, ieri sera è intervenuto ai canali ufficiali del suo club per commentare la vittoria Viola ai danni della compagine allenata da Maurizio Sarri. Il diesse del club fiorentino si è soffermato sulla partita di ieri elogiando la prestazione dei suoi, soprattutto sotto l'aspetto mentale, congratulandosi con la squadra per la reazione avuta dopo il gol del vantaggio biancoceleste a firma di Luis Alberto allo scadere del primo tempo.

La vittoria della Fiorentina di ieri, porta i Viola al settimo posto in solitaria in classifica a quota 41 punti, scavalcando proprio la Lazio ferma a 40 attualmente in ottava posizione a +3 sul Napoli. Con questa vittoria la Fiorentina ha rilanciato il suo campionato e la sua corsa per un posto in Europa League, Lazio che invece complica, e di molto, il suo cammino verso l'obiettivo che si era posta a inizio stagione in Serie A.

Queste le parole del D.S. Daniele Pradè ai canali ufficiali della Fiorentina: