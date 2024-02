La Fifa lancia il nuovo torneo: Fifa Series. Ecco tutte le informazioni

Sui propri canali ufficiali la Fifa ha pubblicato un comunicato per presentare la nuova competizione: le Fifa Series, che cominceranno nel marzo 2026, ma il progetto pilota si svolgerà dal 18 al 26 marzo 2024.

Questo il comunicato che spiega tutto:

La FIFA faciliterà le amichevoli interconfederali durante la finestra delle partite di marzo degli anni pari

Algeria, Azerbaigian, Arabia Saudita e Sri Lanka ospiteranno e organizzeranno le partite del progetto pilota

L'iniziativa mira a fornire alle associazioni membri importanti opportunità di gioco

In linea con gli obiettivi strategici per il gioco globale: 2023-2027 e in seguito alla decisione presa dal Consiglio FIFA nel dicembre 2022 , la FIFA implementerà la fase pilota della serie FIFA durante la prossima finestra del calendario delle partite internazionali maschili nel marzo 2024. . La FIFA Series vedrà l'organo di governo del calcio mondiale supportare le federazioni affiliate nell'organizzazione di partite amichevoli internazionali che comprendono quattro squadre nazionali di diverse confederazioni in un unico paese ospitante. L’iniziativa offrirà alle federazioni affiliate un’opportunità più regolare di affrontare squadre nazionali di altri continenti, il che servirà a sbloccare opportunità di sviluppo tecnico precedentemente non disponibili per molte di loro.

La FIFA Series fornirà inoltre alle federazioni partecipanti ulteriori opportunità commerciali ed visibilità. Prima del lancio completo nel marzo 2026, il progetto pilota si svolgerà dal 18 al 26 marzo 2024. La prossima edizione della FIFA Series vedrà la partecipazione delle squadre nazionali di tutte e sei le confederazioni, e le puntate future sono previste durante ogni finestra delle partite internazionali di marzo. di anni pari. "La FIFA Series rappresenta un passo avanti davvero positivo per il calcio nazionale a livello globale", ha affermato il presidente della FIFA Gianni Infantino. “Le nostre federazioni affiliate ci raccontano ormai da molto tempo del loro desiderio di mettersi alla prova contro le loro controparti di tutto il mondo, e ora possono farlo nell'ambito dell'attuale calendario delle partite internazionali maschili. Partite più significative consentiranno interazioni calcistiche di gran lunga più preziose per giocatori, squadre e tifosi e daranno un contributo concreto allo sviluppo del gioco”

La fase pilota della FIFA Series a marzo 2024 coinvolgerà le seguenti squadre:

Serie FIFA: Algeria

Algeria (CAF) Andorra (UEFA) Bolivia (CONMEBOL) Sudafrica (CAF)

Serie FIFA: Azerbaigian

Azerbaigian (UEFA) Bulgaria (UEFA) Mongolia (AFC) Tanzania (CAF)

Serie FIFA: Arabia Saudita A

Capo Verde (CAF) Cambogia (AFC) Guinea Equatoriale (CAF) Guyana (Concacaf)

Serie FIFA: Arabia Saudita B

Bermuda (Concacaf) Brunei Darussalam (AFC) Guinea (CAF) Vanuatu (OFC)

Serie FIFA: Sri Lanka

Bhutan (AFC) Repubblica Centrafricana (CAF) Papua Nuova Guinea (OFC) Sri Lanka (AFC)