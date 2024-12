Lazio-Atalanta, le formazioni ufficiali: la scelta su Dia

Tutto pronto per il big match tra Lazio e Atalanta, valido per la 18ª giornata di Serie A Enilive e ultima sfida del 2024 per i ragazzi di Marco Baroni.

Fraioli

I biancocelesti tornano a giocare davanti al proprio pubblico dopo la pesante sconfitta contro l'Inter. Ora il popolo laziale si aspetta una reazione convincente tra le mura di casa, soprattutto dopo la preziosa vittoria ottenuta a Lecce grazie al gol di Marusic nel finale.

Ad attendere la Lazio c’è una Dea lanciatissima, attualmente prima in classifica con 40 punti conquistati in 17 partite, frutto di 13 vittorie, 1 pareggio e una sola sconfitta. La squadra bergamasca non era mai partita così forte nella sua storia: in campionato conta 11 vittorie consecutive. Oggi Guendouzi e compagni proveranno a mettere fine alla striscia di successi di un avversario che, al momento, sembra imbattibile.

Le formazioni ufficiali della partita:

Lazio (4-3-3):

Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Tchaouna, Castellanos, Zaccagni.

Atalanta (3-4-1-2):

Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, De Roon, Zaccaposta; Pasalic; De Ketelaere, Lookman.