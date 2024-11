Il Messaggero | Flaminio biancoceleste sette giorni per la verità. Lotito: "Siamo pronti"

Come riportato da Il Messaggero, sette giorni per la verità sul Flaminio: "Siamo pronti a presentare una proposta – giura Lotito - che delizierà tutti sotto l'aspetto urbanistico, architettonico e politico". Dopo mesi di consultazioni con la Soprintendenza e sopralluoghi, l'appuntamento non è ancora stato fissato, ma in Campidoglio sanno che il progetto biancoceceleste è pronto. In teoria, ci sarebbe tempo sino al 20 novembre per escludere qualunque rischio. Se la Conferenza Servizi della Roma Nuoto dovesse infatti concludersi con esito positivo (con o senza prescrizioni) e se la Giunta dovesse poi emanare il pubblico interesse (procedura che potrebbe portare via un mesetto), non ci sarebbe più alcun spiraglio per la Lazio. Eppure Lotito sembra sereno di poter fare allungare la Conferenza Servizi con il suo disegno, superando la concorrenza sul Flaminio: «Non penso agli altri, ma a ciò che devo fare io».

IPA

Nella pagina successiva il tema dello sponsor e l'accordo con Legends