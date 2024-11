NATIONS LEAGUE | Probabili formazioni di Belgio-Italia e dove vedere la partita

Sosta del campionato equivale a partite delle Nazionali che da domani sui campi d'Europa e del mondo cominceranno a sfidarsi per i relativi obiettivi tra Nations League e qualificazioni alle rispettive coppe d'appartenenza. L'Italia guidata da Spalletti è attesa da due impegni stimolanti in Nations League contro Belgio e Francia, quest'ultima in programma domenica alle 20:45 a San Siro. Prima della sfida ai transalpini però gli Azzurri voleranno in Belgio per una sfida che può già valere l'accesso alle fase finali di questa competizione.

Dove vedere il match

La sfida ai diavoli rossi è in programma domani, giovedì 14 novembre, alle 20:45 presso lo Stadio Re Baldovino di Bruxelles. La sfida sarà visibile in chiaro su Rai1 che manderà in onda il match; mentre per chi non potrà guardare il match davanti alla televisione potrà comunque seguire l'Italia di Luciano Spalletti via streaming tramite RaiPlay.

Nella pagina successiva le probabili formazioni di Belgio-Italia