Il Comitato Consumatori Lazio presenta una denuncia al rapper ‘El Matador’: ecco il reale motivo dell’accaduto

Il Comitato Consumatori Lazio ha presentato una denuncia contro il rapper "El Matador" presso la Procura della Repubblica, accusandolo di istigazione alla violenza. Il brano incriminato include la frase "ho una Glock per sparare agli infami, alle guardie e ai laziali", considerata dal Comitato come una chiara istigazione all'odio, travestita dalla scusante dell’espressione artistica. La denuncia punta a prevenire futuri atti di violenza contro la tifoseria biancoceleste, richiamando tragici eventi passati come la morte di Vincenzo Paparelli e Gabriele Sandri.