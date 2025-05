Guendouzi nel pre: "La Champions è la vera dimensione della Lazio. Sul mio futuro..."

Un quadro inedito per la Serie A: per la prima volta nella sua storia ci sono tre squadre alla 36° giornata con lo stesso numero di punti, almeno 60 (Juventus, Lazio e Roma, tutte a 63 lunghezze). Soprattutto per la prima volta biancocelesti e bianconeri si sfideranno a pari merito in entrambe le gare stagionali: all'andata all'Allianz Stadium di Torino la Vecchia Signora aveva avuto la meglio sulla squadra di Baroni, vincendo 1-0, grazie all'autogol di Gila a pochi minuti dal triplice fischio.

Il centrocampista biancoceleste, Matteo Guendouzi, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre partita di Lazio-Juventus, in programma alle ore 18:00 allo Stadio Olimpico di Roma, di seguito le sue parole .

Guendouzi a Dazn

Cosa ho detto ai miei compagni prima di una sfida cosi importante? Che questa partita è molto importante, anche la Juventus è in gara per la Champions, dobbiamo dare il massimo, come in tutte le altre sfide con le altre squadre.

Sul futuro alla Lazio