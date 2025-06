Anche Pedro saluta Baroni: "Ci aspettavamo un finale diverso di stagione e mi dispiace..."

Marco Baroni lascia la Lazio solo solo un anno di permanenza alla guida tecnica del club capitolino, chiudendo la stagione al settimo posto in classifica, fuori dalle competizioni europee per la prossima stagione, ma anche con il terzo miglior attacco del campionato. L'era Baroni è durata una sola stagione, ma ha lasciato un segno soprattutto nei cuori della squadra allenata, che ha voluto omaggiare Baroni, tramite post social, con parole d'affetto e di stima.

Con l’ufficialità dell’addio di Marco Baroni alla Lazio, e il conseguente ritorno di Sarri sulla panchina biancoceleste, anche Pedro, come alcuni suoi compagni di squadra, ha voluto dedicare un post social di ringraziamento all’ormai ex tecnico, esprimendo parole di stima e affetto.

Grazie Mister per il lavoro, l’impegno e la passione che hai messo ogni giorno. Grazie per quello che hai fatto per me e per la squadra!! Tutti noi ci aspettavamo un finale diverso di stagione e mi dispiace per com’è andata… In bocca al lupo per tutto, ci vediamo presto!