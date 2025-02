Ufficiale il ritorno di un ex attaccante della Lazio in Serie A

Pochi istanti fa è stato ufficializzato l'ingaggio di Keita Balde al Monza. L'ex attaccante biancoceleste torna in Serie A per vestire la maglia biancorossa come nuovo rinforzo per l'attacco di Alessandro Nesta.

Dopo il pesante ko all'Olimpico di Roma proprio contro la Lazio, il club brianzolo ha sollevato dall'incarico di allenatore Salvatore Bocchetti, annunciando poi il ritorno di Alessandro Nesta a 46 giorni dal suo stesso esonero. Il Monza per le prossime gare di campionato dovrà cercare di ottenere punti utili per avanzare in classifica, essendo attualmente all'ultimo posto, a grave rischio retrocessione.

Il comunicato del Monza

Keita Balde è un nuovo giocatore del Monza. L’attaccante ha firmato un contratto col Club biancorosso fino al 30 giugno 2025. Benvenuto Keita Balde!

Il post del club