Eurorivali, il Ferencvaros batte il Viktoria Plzen nella sfida d'andata

Terminata la fase a girone unico, si torna in campo in Europa League per i play-off della competizione europea: solo otto squadre su trentasei sono passate agli ottavi di finale, tra cui la Lazio, prima in classifica. Le restanti sedici, non essendo qualificate automaticamente agli ottavi, dovranno affrontare gli spareggi in un doppio incontro con una delle sedici squadre sorteggiate.

Europa League: le possibili avversarie della Lazio

Sono quattro le possibili avversarie della Lazio agli ottavi di finale di Europa League: Ferencvaros, Viktoria Plzen, Porto e Roma. In base ai risultati dei doppi incontro tra Ferencvaros-Viktoria Plzen e Porto-Roma, la squadra di Baroni scoprirà definitivamente la sua rivale ai sorteggi del 21 febbraio.

Per la gara d'andata dei Play-off di Europa League sono scesi in campo il Ferencvaros e il Viktoria Plzen alle ore 18:45, mentre la squadra di Claudio Ranieri è volata in Portogallo per sfidare alle ore 21:00 il Porto all’Estadio do Dragão.

Ferencvaros-Viktoria Plzen: il risultato

Ferencvaros e Viktoria Plzen arrivano agli spareggi a pari punti nella maxi classifica europea, entrambe a dodici lunghezze conquistate in otto gare disputate. La sfida andata in scena quest'oggi porta in vantaggio gli ungheresi che la sbloccano al 23' con il goal di Abu Fani su assist di Barnabás Varga con suggerimento di testa. Nonostante le occasioni create dalla squadra ceca, il Viktoria Plzen cade alla Groupama Arena.

Il match di ritorno, in programma il prossimo giovedì, 20 febbraio alle ore 21:00, sarà decisivo per il percorso europea del Viktoria Plzen. I cechi, padroni di casa della prossima sfida, dovranno cercare di ribaltare il risultato ottenuto dagli ungheresi per non uscire definitivamente dall'Europa League.