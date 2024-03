Dimissioni Sarri, De Laurentiis: "Troppo facile, chi le dà è un perdente"

A breve inizierà il match di Champions League tra Napoli e Barcellona e nel pre partita è intervenuto ai microfoni di Mediaset Aurelio De Laurentiis, presidente degli azzurri, e ha avuto modo anche di parlare delle recenti dimissioni di Sarri, ex tecnico proprio del Napoli dal 2015 al 2018:

"Dimissioni di Sarri? Mi ha molto stupito. Dopo le prime esperienze che ti qualificano come un professionista, ti devi assumere le tue responsabilità. Se accetti un ruolo, devi portare a termine il tuo impegno, per rispetto verso la società, i giocatori e i tifosi. Troppo facile dare le dimissioni, chi le dà è un perdente. Non conosco le motivazioni, ma Lotito non mi sembra irruento: è un uomo che ha delle qualità e si dovevano trovare soluzioni nel rapporto per cui una squadra quasi a fine campionato non si lascia".