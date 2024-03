Sarri, l'ultimo discorso alla squadra: "Ho visto che non mi seguite più, qualcuno è troppo diverso dalla scorsa stagione..."

Sarri si è dimesso ormai da diverse ore e con il passare del tempo stanno emergendo nuovi retroscena sulla difficile giornata di oggi. Come riporta Alfredo Pedullà su X, da sempre molto vicino al tecnico, prima di comunicare la propria decisione alla società, Sarri avrebbe parlato alla squadra e detto quanto segue: “Ho visto che non mi seguite più, qualcuno è troppo diverso dalla scorsa stagione, ho deciso di dimettermi. Se il problema sono io, mi metto da parte così date una scossa alla stagione.” Il noto esperto di calciomercato ha poi aggiunto: “Neanche il tempo di dirlo che da dentro il messaggio è filtrato in 5 minuti. E qualche faccia di circostanza, non sincera (un paio soprattutto), lo ha portato a lasciare subito Formello. Lasciando al suo staff qualsiasi decisione, lui aveva già scelto di andare.” Lo staff di Sarri, infatti, è ancora a Formello in attesa di decisioni da parte della società. Salvo sorprese, anche domani sarà Martusciello a dirigere l'allenamento. Sempre come racconta Pedullà, il Presidente Lotito è atteso a Formello entro le 22 per parlare del nuovo allenatore. Il nome di Rocchi non convince, Tudor è stato proposto e piace: se la Lazio spingerà per lui, porterà il suo staff. Ancora nessun contatto per Klose, che resta una suggestione.