CdS | Guardiola vuole Mandas. E' derby con lo United

Le prestazioni in questi mesi di Christos Mandas non sono passate inosservate. Il portiere greco, infatti, avrebbe attirato l'attenzione di due top club inglesi.

Derby di Manchester per Mandas

Sono di ieri i primi rumors che vedono l'interesse del Manchester United: Onana non ha convinto per rendimento, mentre il secondo Bayindir è stato utilizzato pochissimo. Come riporta il Corriere dello Sport, però, è l'altra sponda di Manchester ad essersi mossa per prima per il portiere della Lazio. L'entourage del calciatore sarebbe stato contattato a metà aprile dal City di Guardiola, che ha espresso gradimento per il portiere proprio mentre si trovava nel pieno del tour de force sostituendo l'infortunato Provedel.

Christos Mandas

Gli scenari estivi

La Lazio sta ragionando sugli scenari estivi. Un'idea era quella di mandare Mandas in prestito per un anno per continuare a farlo migliorare, in modo da farlo tornare a Formello ancor più preparato. A quel punto, però, andrà trovato un nuovo vice Provedel. Nei prossimi due mesi, dopo l'incontro con l'agente del calciatore, si deciderà cosa fare anche in merito al prolungamento del contratto fino al 2029. Si parlerà anche di cifre: Mandas guadagna 200mila euro a stagione, probabilmente si salirà intorno ai 500-600mila.

Un investimento da 1 milione di euro

Nel frattempo la Lazio si gode l'ottimo investimento, pagato solo 1 milione di euro. Il suo arrivo aveva sorpreso tutti: il vice Provedel designato sarebbe dovuto essere Sepe e sembrava non esserci spazio per un altro acquisto in porta. Poi l'acquisto a fine mercato estivo come terzo portiere e infine Mandas che scala le gerarchie e non solo si guadagna il posto di vice, ma attira anche l'attenzione di grandi club europei.