CdS | La selezione di Tudor: tra presente e futuro, il tecnico valuta chi è da Lazo

La rosa è sotto esame continuamente. Tudor sta provando ad agguantare l'Europa, sta cercando la giusta combinazione tra risultati utili e test sui calciatori per capire chi è il più adatto al suo gioco. Come riporta il Corriere dello Sport, sono ben 19 i calciatori di movimento schierati dal primo minuto: Mandas, Gila, Romagnoli, Casale, Marusic, Cataldi, Kamada, Zaccagni, Felipe Anderson, Pedro, Castellanos, Immobile, Vecino, Guendouzi, Isaksen, Luis Alberto, Patric e Hysaj.

Pellegrini e Rovella uniche eccezioni

Solamente in due non sono ancora scesi in campo dal primo minuto e sono Pellegrini e Rovella. Il centrocampista ha avuto a che fare con la pubalgia ed è tornato a poco poco solo qualche settimana fa, mentre il terzino ha avuto problemi alla caviglia. I concorrenti per il posto da titolare non hanno sfigurato e ciò ha fatto sì che le loro opportunità di mettersi in mostra col nuovo tecnico si riducessero ai minuti finali. Ciò non significa che sono ai margini del progetto e che non trovino spazio nel finale di stagione. Almeno sulla carta sarebbero perfetti per il modulo di Tudor, avendo già interpretato il 3-4-2-1 nelle loro carriere.

Tutti sotto esame

Da quando è arrivato, il tecnico croato ha dimostrato di non tener minimamente conto delle vecchie gerarchie o dei ruoli che assumono i singoli nello spogliatoio. Sta dando spazio a tutti allo stesso modo, rivalutando calciatori che sembravano ai margini del progetto.