A Napoli è caos intorno a Kvaratskhelia: è scontro tra ADL e gli agenti

Dopo la pessima stagione di quest'anno, una delle peggiori della storia recente del Napoli, sembrava esser tornato il sereno a Castel Volturno dopo l'arrivo di un allenatore del calibro di Antonio Conte sulla panchina partenopea. Tuttavia ieri si è aperto il caso Khvicha Kvaratskhelia con le pesanti parole dell'agente del calciatore e del padre del ragazzo, cui è seguita puntuale la risposta del Napoli poco fa.

Le parole dell'agente e del padre di Kvaratskhelia

Ieri ai microfoni del portale georgiano Sport Imedi sono arrivate le parole dell'agente di Kvaratskhelia in merito alla permanenza della talentuosa ala d'attacco a Napoli:

"Non voglio che la gente pensi che Kvara voglia restare a Napoli. Noi vogliamo andarcene, ma stiamo aspettando la fine dell’Europeo per non disturbare Khvicha. La priorità è il trasferimento in una squadra che giochi la Champions”.

Sempre a Sport Imedi hanno fatto seguito le dichiarazioni del padre del calciatore, Badri Kvaratskhelia:

“Non voglio che resti a Napoli, l’anno scorso sono cambiati tre allenatori ed è difficile giocare in una situazione del genere. Ha lavorato con quattro allenatori diversi in due anni, questo mi preoccupa molto. Ma deciderà da solo, anche se per me sarà scomodo. Non ho parlato con Khvicha di questo argomento, non lo farò fino alla fine di Euro 2024".

Fraioli

La replica del SSC Napoli

Puntuale è stata la risposta della società partenopea che con un forte comunicato sui propri profili ufficiali social ha voluto chiarire la posizione del club:

In riferimento alle dichiarazioni dell'agente di Kvaratskhelia, Mamuka Jugeli, e del padre Badri, il Calcio Napoli ribadisce che il giocatore ha un contratto di altri tre anni con la società. Kvaratskhelia non è sul mercato. Non sono gli agenti o i padri che decidono del futuro di un calciatore sotto contratto con il Napoli ma la società Calcio Napoli!!! Fine della storia.

Il comunicato del Napoli su X