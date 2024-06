Calciomercato Lazio, nuovo nome per la fascia destra

La Lazio, dopo aver mosso i primi passi per ritoccare l'attacco biancoceleste trattando Stengs, Dia, Dele-Bashiru e Noslin (ad ora i nomi più caldi del momento), si sta iniziando a muovere per rinforzare un reparto con diverse lacune: i terzini.

Occasione Holm: la Lazio ci prova, ma occhio alla concorrenza

Il parco terzini a disposizione nella rosa si è dimostrato in diverse occasioni il tallone d'Achille della formazione, non riuscendo a convincere prima Sarri e poi Tudor. Un'occasione che sta stuzzicando il palato del ds Fabiani è rappresentata da Emil Holm, quest'anno in forza all'Atalanta ma in prestito dallo Spezia. Gasperini non ha mai puntato fortemente sul terzino svedese, condizionato anche da un infortunio al polpaccio che lo ha tenuto lontano dal terreno di gioco per circa un mese.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, il presidente dell'Atalanta Percassi non è intenzionato a esercitare il diritto di riscatto fissato sugli 8,5 milioni, e Holm è pronto a tornare allo Spezia, che detiene il cartellino del giocatore classe 2000. Difficilmente, però, il ventiquattrenne è destinato a rimanere nella città ligure, poiché il prossimo anno lo Spezia continuerà a giocare in Serie B. Diverse squadre della massima categoria italiana stanno seguendo l'evolversi della situazione: su tutte il Genoa, il Bologna e, appunto, la Lazio.

I numeri di Holm: la sua stagione

In stagione, Holm, sotto la guida di Gasperini, ha collezionato 22 presenze in Serie A, fornendo 3 assist e segnando 1 gol. È stato impiegato principalmente come quinto di centrocampo sulla fascia destra, ma all'occorrenza può giocare anche come terzino. La Lazio, ma soprattutto il Bologna, possono contare sulle Coppe Europee che l'anno prossimo disputeranno, rispettivamente Europa League e Champions League, e possono rappresentare un appeal maggiore per lo svedese. Più indietro il Genoa, che comunque ci proverà fino alla fine se le altre due contendenti non dovessero affondare il colpo.