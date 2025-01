Lazio, stasera prima partita della storia contro il Braga: una vittoria per sfatare un tabù

Stasera la Lazio contro il Braga vorrà disputare una grande partita. Nonostante la qualificazione agli ottavi d’Europa League già in tasca, gli uomini dei Baroni non mancano di ambizione e vogliono proteggere il primo posto nella speciale classifica 36 squadre, un primato detenuto dal biancocelesti ininterrottamente per quasi quattro mesi, in quanto squadra imbattuta in Europa League (si conta solo il pareggio casalingo contro il Ludogorets). Il percorso dei biancocelesti, infatti, quest’anno è stato straordinario, costellato di meravigliose vittorie e prestazioni di misura con cui la Lazio si è imposta anche su big europee come Porto e Ajax.

Lazio, stasera per sfatare un tabù

Il cammino della Lazio in Europa è stato uno dei migliori degli ultimi annie, in generale, della centenaria storia biancoceleste. Essere una squadra che si distingue per i risultati europei era una prerogativa e mancava da troppi anni al club capitolino e, con l’arrivo di Baroni, tutto sembra essere cambiato. L’Europa League è diventata una grande priorità, quello scenario in cui ogni calciatore riesce a esprimere tutte le capacità e ad essere valorizzato. Dopo la batosta dell’ultima giornata di campionato, i tifosi aspettano una grande prestazione europea. Stasera, d’altronde, andrà messa da parte la negatività perché, come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, occorre sfatare un importante tabù. In quattro trasferte consecutive in Europa, la Lazio non è mai tornata vincitrice dal Portogallo: stasera è l’occasione giusta per ribaltare questo dato.

