Palladino-Fiorentina verso l'addio: l'allenatore si sarebbe dimesso

Terremoto in casa Viola, Raffaele Palladino si sarebbe dimesso dalla guida tecnica della Fiorentina. A pochissimi giorni dal termine della stagione di Serie A, diverse panchine del campionato italiano scottano più che mai. Dopo il possibile divorzio tra la Lazio e Marco Baroni, un'altra italiana sembrerebbe vicina a dare l'addio definitivo al suo attuale tecnico.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, l'attuale allenatore della Fiorentina, Raffaele Palladino, si sarebbe dimesso clamorosamente come allenatore della squadra viola. Nonostante le dichiarazioni rilasciate dallo stesso tecnico, confermavano una stagione di base positiva, sebbene l'uscita dalla Conference League contro il Betis, il tecnico sembrerebbe deciso a lasciare il club.

Colpo di scena: Palladino si sarebbe dimesso

Il tecnico ex Monza ha rassegnato le proprie dimissioni da allenatore della Fiorentina, nonostante la stessa società abbia spinto Palladino a cambiare idea per convincere il tecnico a rimanere.

Una decisione spiazzante

Nonostante i svariati tentativi da parte della stessa società per trattenere il classe 1984, Palladino sembra aver già preso la sua decisione: lascerà in via definitiva la Fiorentina. Un fulmine a ciel sereno per la tifoseria di Firenze, certa della permanenza del tecnico anche per la prossima stagione.